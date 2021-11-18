Санкт-Петербург, , 23:49 — REGNUM Организаторы 21-ой ежегодной премии «Золотой Граммофон» в Санкт-Петербурге изменили дату мероприятия. Информация об этом появилась на сайте «Русского радио» 18 ноября.

Премия «Золотой Граммофон» Сайт «Русского радио»

«На сегодняшний день в связи с очередным витком заболевания крупные культурно-массовые мероприятия в Ледовом Дворце находятся под запретом, поэтому проведение столь масштабного события как «Золотой Граммофон» в Санкт-Петербурге невозможно», — говорится в сообщении. Церемонию вручения премии перенесли на 2022 год — при этом все купленные билеты останутся действительными.

Добавим, что изначально церемония вручения премии «Золотой Граммофон» в Санкт-Петербурге должна была состояться 28 ноября. В качестве площадки был выбран Ледовый Дворец.

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