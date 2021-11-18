Рим, 18 ноября, 2021, 22:40 — ИА Регнум. Власти Италии намерены увеличить число проверок законности получения так называемого «пособия по гражданству» (по бедности), а также добросовестности в поиске работы со стороны тех, кто уже получает пособие, заявил в четверг, 18 ноября, министр труда Андреа Орландо.

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При этом, несмотря на многочисленные скандалы (когда выяснялось, что пособия получают отнюдь не бедные граждане, включая преступников и мафиози), полностью отменять эту меру поддержки в правительстве не намерены, подчеркнул Орландо.

Пособие по гражданству было введено в Италии в 2019 году по инициативе популистского «Движения 5 звезд». Все граждане, чьи доходы составляют менее 780 евро в месяц (включая 280 евро расходов на жилье, если требуется), могут получить от государства «разницу». Пособие получает более миллиона семей страны.