Волгоград, , 22:22 — REGNUM 18 ноября руководство волгоградского «Ротора» приняло решение прекратить сотрудничество и отправить в отставку главного тренера основной команды Дмитрия Хохлова, занимавшего эту должность 28 мая.

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Под руководством Хохлова «Ротор», набрав лишь 24 очка после 23-х туров Футбольной Национальной Лиги 2021/22, занял шестнадцатое место в турнирной таблице чемпионата. В прошлом сезоне волгоградский клуб выступал в высшем дивизионе чемпионата России.

Вчера, 17 ноября, «Ротор» в Волгограде уступил липецкому «Металлургу» со счетом 0:1. Единственный мяч на 43-й минуте встречи забил экс-нападающий казанского «Рубина» Михаил Яковлев.