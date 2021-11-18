Лондон, , 21:46 — REGNUM 24-летний атакующий полузащитник «Порту» и сборной Колумбии по футболу Луис Фернандо Диас входит в сферу трансферных интересов лондонского «Челси» и «Ливерпуля». Об этом 18 ноября сообщил агент футболиста Карлос ван Страхален.

Эмблема «Челси» Pixabay.com

В текущем сезоне Луис Фернандо Диас принял участие в шестнадцати матчах за «Порту» во всех турнирах, в которых отметился одиннадцатью забитыми мячами и двумя результативными передачами. Колумбиец является лидером португальского клуба по количеству голов.

На данный момент профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает полузащитника сборной Колумбии в 25 миллионов евро. Соглашение Диаса с «Порту» рассчитано до 30 июня 2024 года. Ранее сообщалось, что «Порту» не рассчитывает расставаться с футболистом в текущем сезоне.