Хьюстон, США, , 21:44 — REGNUM Американский соул-исполнитель Leon Bridges выпустил делюкс-издание своего июльского альбома «Gold-Diggers Sound», в которое вошел новый трек под названием «Summer Rain» с участием Джазмин Салливан. Об этом сообщает портал The Line Of Best Fit.

Музыка (сс) Eric Nopanen

Оригинальный альбом, выпущенный в июле, включал 12 песен, в том числе совместные работы с Террасом Мартином и Робертом Гласпером. Однако, накануне музыкант выпустил расширенную версию пластинки, в которую добавил новую песню под названием «Summer Rain», записанную с Джазмин Салливан.

В прошедшем феврале Bridges работал с Китом Янгом над катером песни Пастора Барретта «Like A Ship».