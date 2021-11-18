Гватемала, , 21:28 — REGNUM Недалеко от побережья Гватемалы зарегистрировано землетрясение магнитудой 5,4, сообщает 18 ноября министерство окружающей среды на своей странице в Twitter.

Гватемала Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Сейсмические толчки, очаг которых залегал на глубине 95 км, достигали магнитуды 5,4.

«Последние данные: землетрясение магнитудой 5,4 у побережья Гватемалы, в 73 километрах к западу от Барра де Сантьяго, глубина — 95 километров», — указано в сообщении.

Информации о жертвах и разрушениях пока не поступало.

Читайте ранее в этом сюжете: В Аргентине зарегистрировали землетрясение магнитудой 5,5