Вена, 18 ноября, 2021, 21:28 — ИА Регнум. Решение лишить бывшего канцлера Австрии Себастьяна Курца, возглавляющего Австрийскую народную партию, депутатской неприкосновенности принял Национальный совет страны. Голосование депутатов состоялось сегодня, 18 ноября.

Jean Fonseca Парламент Австрии

Голосование последовало за соответствующим решением спецкомитета австрийского парламента, принятым два дня назад — 16 ноября. Голосование всего парламентского состава сегодня было чисто техническим.

Оно потребовалось для того, чтобы в отношении Курца следственные органы Австрии смогли продолжить дело о коррупции, в которой обвиняют политика. Курц заявил, что не возражает против расследования, так как считает обвинения в свой адрес беспочвенными.