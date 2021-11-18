Улан-Батор, 19 ноября, 2021, 00:18 — ИА Регнум. Различный подход к борьбе с ковидом в разных странах дает возможность сравнить эффективность применяемых мер и надежность полученных результатов. О том, как организовано противостояние ковиду в Монголии, рассказывает корреспондент ИА REGNUM Монхцэцэг Буян-Эрдэнэ.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Монголия

Жесткость мер, введенных в Монголии на первом этапе распространения ковида в 2020 году, была значительна по сравнению с другими странами. С января 2020 года были закрыты границы и введен карантин, а застрявших за границей граждан пришлось эвакуировать. Изоляция для прибывших из-заграницы продолжалась в тот период 35 дней. Из-за огромных финансовых потерь предприятий и населения государству пришлось принимать масштабные меры поддержки. Но постепенно жесткость мер была снижена, обязательное требование вакцинного паспорта при посещении мест скопления людей осталось лишь благопожеланием. Как же живет Монголия сегодня и с какими потерями ей пришлось столкнуться? Читайте статью Монхцэцэг Буян-Эрдэнэ

Как Монголия прожила год после первого карантина из-за COVID-19