Берлин, 18 ноября, 2021, 21:00 — ИА Регнум. Немецкие футболистки из Мюнхена отбирают первые очки текущего сезона Лиги чемпионов у лионского коллектива. Об этом сообщил немецкий журнал SPIEGEL 18 ноября.

Как сообщает журнал, женский футбольный клуб «Бавария» одержал верх над французским «Олимпик Лион». Именно Саки Кумагаи, приехавшая в Мюнхен из «Лиона» в начале сезона, забила победный гол после подачи углового на 69-й минуте.

Чемпионка мира 2011 года играла за французскую команду восемь лет, пять раз выиграла Лигу чемпионов, а летом 2021 года перебралась в «Баварию». В результате поражения для «Лиона» это стала первая потеря очков в четвертом матче премьер-класса, в национальной лиге команда на данный момент выиграла все матчи.

В группе D мюнхенская команда остается на втором месте после Лиона (9 очков) с семью очками и имеет хорошие шансы на выход в четвертьфинал.

Ранее немецкие чемпионки проиграли «Лиону» со счётом 2:1, а затем потерпели еще одно поражение от «Вольфсбург» (1:0).