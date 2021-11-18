София, 18 ноября, 2021, 20:14 — ИА Регнум. Лидер одной из крупнейших болгарских партий ГЕРБ (Граждане за европейское развитие Болгарии), бывший премьер-министр страны Бойко Борисов официально отказался продолжать свою политическую деятельность. Об этом 18 ноября сообщило Радио Болгария.

European People's Party Бойко Борисов

По некоторым данным, вечером 18 ноября Борисов подал в секретариат Центральной избирательной комиссии Болгарии заявление о добровольном сложении потенциальных полномочий.

«Я найду применение своим силам в другой отрасли», — многозначительно заявил он. При этом никаких других комментарий и пояснений глава ГЕРБ не дал.

Напомним, в ходе выборов в болгарское Народное собрание (парламент) 14 ноября ГЕРБ в коалиции с правой структурой Союз демократических сил заняла второе место, уступив новой политической организации «Продолжаем перемены». Предполагается, что состав 47-го созыва парламента будет объявлен в течение ближайших нескольких дней.