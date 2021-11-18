Жизни Саакашвили сейчас ничего не угрожает, заявил его адвокат
Тбилиси, 18 ноября, 2021, 23:27 — ИА Регнум. Глава оппозиционного телеканала «Мтавари архи» и по со совместительству защитник Михаила Саакашвили Ника Гварамия заявил, что в настоящий момент здоровью бывшего президента ничего не угрожает, сообщает 18 ноября грузинский телеканал «Формула».
Гварамия поблагодарил тюремных врачей за оказание необходимой помощи Саакашвили. Адвокат заявил, что Саакашвили сегодня с самого начала чувствовал серьёзную слабость и имел «непонятный» цвет лица. Он с трудом разговаривал, а затем, когда пошёл вместе с конвоирами, то не удержался на ногах и упал на пол. Гварамия, сказал, что в первый момент он подумал, что Саакашвили произошёл инсульт. Но это впечатление не подтвердилось. Сейчас Саакашвили находится в реанимации и его жизнь вне опасности.
Напомним, что сегодня, 18 ноября, другой адвокат Саакашвили Бека Басилая сообщил СМИ, что Саакашвили в тюрьме потерял сознание.