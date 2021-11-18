Тбилиси, 18 ноября, 2021, 23:27 — ИА Регнум. Глава оппозиционного телеканала «Мтавари архи» и по со совместительству защитник Михаила Саакашвили Ника Гварамия заявил, что в настоящий момент здоровью бывшего президента ничего не угрожает, сообщает 18 ноября грузинский телеканал «Формула».

(сс) European People's Party Михаил Саакашвили

Гварамия поблагодарил тюремных врачей за оказание необходимой помощи Саакашвили. Адвокат заявил, что Саакашвили сегодня с самого начала чувствовал серьёзную слабость и имел «непонятный» цвет лица. Он с трудом разговаривал, а затем, когда пошёл вместе с конвоирами, то не удержался на ногах и упал на пол. Гварамия, сказал, что в первый момент он подумал, что Саакашвили произошёл инсульт. Но это впечатление не подтвердилось. Сейчас Саакашвили находится в реанимации и его жизнь вне опасности.

Напомним, что сегодня, 18 ноября, другой адвокат Саакашвили Бека Басилая сообщил СМИ, что Саакашвили в тюрьме потерял сознание.