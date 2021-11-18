Тбилиси, 18 ноября, 2021, 23:14 — ИА Регнум. Бывший министр здравоохранения Грузии, а ныне вице-спикер парламента от правящей партии «Грузинская мечта» Давид Сергеенко вместе с главами двух профильных парламентских комитетов в самое ближайшее время посетит тбилисскую тюрьму № 18, в которой содержится Михаил Саакашвили, сообщает 18 ноября грузинский телеканал «Рустави 2».

Винсент Ван Гог. Палата больницы в Арле. 1889

Депутаты лично ознакомятся с условиями содержания заключённых и с тем, каким медицинским оборудованием располагает тюремная больница. Как было заявлено заранее, они не собираются встречаться Саакашвили, но побеседуют с персоналом медицинского учреждения.

«Мы решили посетить медчасть пенитенциарной системы, чтобы ознакомиться с теми возможностями, которые могут быть важны, если голодающему Саакашвили понадобится лечение. Мы, конечно, уважаем мнение врачей и принимаем его во внимание, хотя несомненно надёжнее увидеть всё своими глазами. Мы на месте поговорим с персоналом, непосредственно участвующим в этом процессе защиты здоровья Михаила Саакашвили. Это даст нам возможность получить более объективную информацию», — сказал председатель парламентского комитера по здравоохранению и социальным вопросам Дмитрий Хундадзе.

Напомним, что грузинская оппозиция требует от властей незамедлительного перевода Саакашвили из тюремной больницы в гражданскую клинику.