Рим, 18 ноября, 2021, 19:09 — ИА Регнум. Вопрос введения комендантского часа для невакцинированных граждан рассматривается правительством Италии, заявил 18 ноября замглавы минздрава страны Пьерпаоло Силери.

Иван Шилов ИА REGNUM Комендантский час

Об этом сообщает ИА Красная Весна со ссылкой на информагентство Telam.

Такое решение может быть принято, если число новых заражений коронавирусом продолжит расти.

«Комендантский час для невакцинированых — это не стратегия для всех случаев, но может рассматриваться в качестве меры для регионов, которые находятся в оранжевой зоне опасности или средне-высокого риска», — заявил Силери.

По его словам, в любом случае эпидемиологическая ситуация в Италии сейчас «под контролем». В Италии сейчас действует «зеленый пропуск», предъявление которого обязательно для всех работников как государственных, так и частных предприятий.

Напомним, на сегодняшний день в Италии привито от коронавируса 84,4% населения страны в возрасте старше 12 лет. Тем не менее, число новых заражений коронавирусом продолжает расти.