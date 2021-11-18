Тбилиси, , 22:37 — REGNUM Один из лидеров грузинской объединённой оппозиции Мурман Думбадзе призвал население устроить митинг перед зданием тбилисской тюрьмы № 18, где содержится Михаил Саакашвили, сообщает 18 ноября грузинский телеканал «TV Пирвели».

Грузинский флаг

«Выйдем на улицу, встанем все в одном месте и выразим правительству свой протест! Скажем правительству, что невозможно продолжать так жить. Нельзя живого человека, третьего президента Грузии, так съесть живым и убить!», — заявил Думбадзе.

Напомним, что 8 ноября бывший президент Михаил Саакашвили был переведён из тюрьмы города Рустави в больницу при тюрьме № 18, расположенной в тбилисском райое Глдани.