Тбилиси, 18 ноября, 2021, 22:37 — ИА Регнум. Один из лидеров грузинской объединённой оппозиции Мурман Думбадзе призвал население устроить митинг перед зданием тбилисской тюрьмы № 18, где содержится Михаил Саакашвили, сообщает 18 ноября грузинский телеканал «TV Пирвели».

Грузинский флаг

«Выйдем на улицу, встанем все в одном месте и выразим правительству свой протест! Скажем правительству, что невозможно продолжать так жить. Нельзя живого человека, третьего президента Грузии, так съесть живым и убить!» — заявил Думбадзе.

Напомним, 8 ноября бывший президент Михаил Саакашвили был переведён из тюрьмы города Рустави в больницу при тюрьме № 18, расположенной в тбилисском районе Глдани.