Тамбов, 18 ноября, 2021, 18:15 — ИА Регнум. В Тамбовской области 18 ноября подтверждено 211 новых случаев заражения коронавирусом — на два меньше, чем было выявлено сутками ранее, сообщает ИА REGNUM по данным регионального оперативного штаба.

Zdravalt.ru Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «С QR-кодом по жизни. Борьба с коронавирусом в России — трансляция»

Всего в области были зарегистрированы 51 тыс. 930 носителей вируса.

После выздоровления были выписаны 48 тыс. 999 пациентов, в том числе 177 человек — за последние сутки.

За весь период скончался 1291 человек. 12 новых летальных случаев зарегистрировано за последние сутки.