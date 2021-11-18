Краснодар, 18 ноября, 2021, 18:12 — ИА Регнум. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин заинтересовался скандалом вокруг ритуальных услуг в Тимашевске Краснодарского края, сообщили 18 ноября в пресс-службе СК.

Kremlin.ru Александр Бастрыкин

Инцидент в Тимашевске ранее обсуждался в эфире федерального канала — сообщалось, что якобы бюро судебно-медицинской экспертизы потребовало с родственников умершей женщины деньги за доставку ее тела в морг, сообщалось также о возможных коррупционных связей районных должностных лиц и правоохранительных органов с представителями похоронного бизнеса.

«Председатель Следственного комитета России поручил руководителю следственного управления по Краснодарскому краю Маслову А.К. проверить озвученную в эфире информацию и представить доклад», — сообщили в СК.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 октября в сети появились кадры, на которых тело умершей женщины привезли к зданию администрации Тимашевского района. Изначально сообщалось, что тело доставили родственники, у которых якобы его не приняли в морге. Однако, по данным прокуратуры, тело к зданию администрации привез предприниматель, оказывавший ритуальные услуги, при этом родственники умершей были не в курсе его намерений. По факту инцидента прокуратура начала проверку, а полиция возбудила уголовное дело по статье о надругательстве над телом умершей.