Ханты-Мансийск, 18 ноября, 2021, 18:12 — ИА Регнум. В Югре новогодние утренники не отменят, но проведут с учётом всех антиковидных мер, без присутствия родителей. Об этом во время прямого эфира 18 ноября сообщил замгубернатора ХМАО Всеволод Кольцов.

Novorosinform.org Новогодний утренник

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«Дед Мороз придёт и сказка состоится. Лишать детей любимого праздника — всегда неправильно, но он должен быть безопасным», — заявил Всеволод Кольцов.

В департаменте образования и молодежной политики Югры дополнили, что формат проведения массовых мероприятий на Новый год определит Роспотребнадзор.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2020 году новогодние утренники в ХМАО проходили в аналогичном формате.