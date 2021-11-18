Триполи, 18 ноября, 2021, 18:06 — ИА Регнум. Народ Ливии должен принять активное участие в предстоящих выборах, заявил 18 ноября сын Муаммара Каддафи на своей странице в Twitter.

European Commission DG ECHO Сирт, Ливия

Об этом 18 ноября сообщает ИА Красная Весна.

«Великий ливийский народ. Настал час истины. Вы должны пойти в отделения Высшей избирательной комиссии, чтобы получить свои бюллетени и определить свое будущее и будущее ваших детей», — написал Сейф аль-Ислам Каддафи.

Это стало его первым публичным заявлением после выдвижения своей кандидатуры для участия в выборах президента Ливии.

При этом Сейф аль-Ислам Каддафи завел аккаунт в Twitter 14 ноября, сразу же после своей регистрации в качестве кандидата на выборы президента Ливии.

Напомним, президентские выборы в Ливии запланированы на 24 декабря, заявки от кандидатов принимаются до 7 декабря. Самыми известными из кандидатов сейчас являются второй сын Муаммара Каддафи Сейф аль-Ислам Каддафи, фельдмаршал Халифа Хафтар, бывший глава МВД западной Ливии Фатхи Багаша и глава Палаты представителей Агила Салех.

Стоит отметить, что Высшая избирательная комиссия (ВИК) Ливии заявила, что кандидатуры, выдвинутые в рамках президентских и парламентских выборов, «не являются окончательно утвержденными», так как будут проверяться.

После проверки и рассмотрения будет обнародован предварительный список с именами кандидатов на пост президента страны.