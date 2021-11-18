Берлин, 18 ноября, 2021, 17:53 — ИА Регнум. Утверждение премьер-министра Баварии Маркуса Зёдера о том, что Германия переживает «пандемию невакцинированных», не соответствует действительности, заявил немецкий профессор-вирусолог и экс-руководитель вирусологического института Charité Детлев Крюгер.

Дарья Драй ИА REGNUM Медсестра во время вакцинации от коронавируса

Об этом 18 ноября сообщает ИА Красная Весна со ссылкой на газету Bild.

Детлев Крюгер не согласен с тем, что в Германии якобы происходит «пандемия невакцинированных». По его мнению, в стране происходит как «пандемия невакцинированных», так и «пандемия вакцинированных», так как и привитые от коронавируса люди передают вирус и заболевают.

Крюгер подчеркнул, что сам он является сторонником вакцинации, особенно пожилых граждан и людей, имеющих сопутствующие заболевания. Более того, вирусолог считает необходимой повторную вакцинацию в группах риска.

Такими группами он считает прежде всего стариков и людей с сопутствующими заболеваниями.

«Что касается остальных, то я задаюсь вопросом, не найдет ли вакцина лучшее применение в других странах, где вакцинация практически не проводилась», — отметил Детлев Крюгер.