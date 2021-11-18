Липецк, 18 ноября, 2021, 17:45 — ИА Регнум. В Липецкой области 18 ноября подтверждено 399 новых случаев заражения коронавирусом — на три меньше, чем было выявлено за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всего на территории региона было выявлено 69 тыс. 875 положительных результатов исследования.

За весь период наблюдения 62 тыс. 588 человек были выписаны после курса лечения, в том числе 448 — за последние сутки.

За весь период скончались 2273 человека. 14 новых летальных случаев подтверждено за последние сутки.