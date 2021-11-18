Москва, 18 ноября, 2021, 17:30 — ИА Регнум. Своими недавними действиями в Чёрном море НАТО вышло за рамки, создав угрозу для России, заявил 18 ноября президент страны Владимир Путин на расширенном заседании коллегии МИД РФ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

Владимир Путин «Что касается Чёрного моря, то последнее вообще выходит за определённые рамки: на расстоянии 20 км от нашей государственной границы летают стратегические бомбардировщики, они, как известно, несут очень серьёзное оружие».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Путин, комментируя обострение отношений с НАТО из-за западных учений в Чёрном море, подчеркнул, что на борту у натовских самолётов находится стратегическое оружие — и это вблизи российских границ. Президент назвал сложившуюся ситуацию «серьёзным вызовом» для России.