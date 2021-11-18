Прага, 18 ноября, 2021, 17:29 — ИА Регнум. Президент ЧехииМилош Земан отказывается утверждать на министерский пост одну из кандидатур, предложенных 17 ноября будущим премьер-министромПетром Фиалой. Об этом он заявил в интервью телеканалу Nova.

Kremlin.ru Милош Земан

Как подчеркнул Земан, у него нет никаких личных претензий к кандидату, он даже не знаком с ним. Земан собирается лично пояснить Фиале причины своего несогласия, которые, по его словам, являются «неопровержимыми». Президент намеревается предложить Петру Фиале самому возглавить соответствующее министерство, или предложить другую кандидатуру, передаёт «Радио Прага».

Хотя Земан не назвал имя отвергнутого им кандидата, по сообщению газеты MF Dnes это представитель Пиратской партии Ян Липавский, который выдвинут Фиалой на пост министра иностранных дел Чехии.

Кандидат на пост премьер-министра Чехии, председатель Гражданской демократической партии (ODS) Петр Фиала 17 ноября представил находящемуся в Центральном военном госпитале президенту Земану список из 18 кандидатур на должности глав ведомств нового Кабинета министров. После встречи с Земаном Фиала заявил СМИ, что президент оценил сформированный им кабинет как хороший, а кандидатов на министерские посты назвал «качественными» и способными выполнять свои обязанности.

Новый премьер-министр республики должен быть утверждён 26 ноября, а Кабинет министров — в течение трёх недель.

Как сообщалось ранее, на парламентских выборах в Чехии победила либеральная коалиция в составе Гражданской демократической партии, Христианско-демократического союза — Чехословацкой народной партии и партии ТОП 09 (коалиция «Вместе», Spolu), а также Пиратской партии и движения «Старосты и независимые» (коалиция PirSTAN).

В составе правительства, предложенного Фиалой состава Кабмина есть ещё один представитель Пиратской партии. Пиратская партия ставит своей целью реформирование законодательства об авторских правах, а также выступает за защиту гражданских прав в целом и свободу в интернете в частности.