Москва, , 19:18 — REGNUM Символическую награду за достижение лучших показателей от Минтранса РФ третий год подряд получает Белгородская область, сообщили ИА REGNUM 18 ноября в пресс-службе правительства региона.

Награда Белгородской области по результатам нацпроекта в 2021 году Https://belregion.ru/

В Москве подвели итоги реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в 2021 году. Третий год подряд Белгородская область становится первым субъектом в России, где досрочно завершаются плановые мероприятия. В нормативное состояние приведено 150 объектов, в том числе 117 муниципальных дорог и 33 региональные. Рекордсменом по количеству отремонтированных улиц стал посёлок Томаровка, здесь обновили 26 участков.

Награду — «Золотой каток» — губернатору Вячеславу Гладкову 18 ноября вручил зампредседателя правительства РФ Марат Хуснуллин.

В 2021 году Белгородской области на ремонт и строительство дорог были выделены беспрецедентные 20 млрд рублей.

Между тем, в белгородском отделении Общероссийского народного фронта обращают внимание на состояние сельских дорог и дорожную инфраструктуру микрорайонов индивидуального жилищного строительства. Так, осенью 2021 года активисты помогли с ремонтом дороги в селе Терновка, добились обустройства оборудованных остановок для школьного автобуса в Новой Нелидовки, контролируют установку освещения на улицах.