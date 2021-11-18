Ла-Пас, , 17:10 — REGNUM В Боливии началась подготовка к религиозному карнавалу в Оруро, который должен пройти в 2022 году.

Вид на Оруро во время карнавала Мария Плотникова © ИА REGNUM

Об этом 18 ноября сообщает ИА Красная Весна со ссылкой на пресс-службу министерства культуры Боливии.

Напомним, карнавал в боливийском городе Оруро включен в список шедевров устного и нематериального наследия человечества ЮНЕСКО. Это религиозный фестиваль, связанный с древним праздником ито коренного боливийского народа уру, корни которого уходят ещё в доколумбову эпоху. Позднее этот праздник преобразовался в католический, в честь Святой Девы Сокавона — покровительницы шахтёров.

Он проводится в Оруро, так как это шахтёрский город.

Главная часть карнавала будет проводиться 26 февраля 2022 года, когда в шествии к Святой Деве Сокавона будут участвовать более 50 братств.

Однако празднование начнётся 5 декабря 2021 года — в день первого праздника в честь покровительницы региона.

Все участники шествия будут вакцинированы и снабжены сертификатами вакцинации, заявил председатель Ассоциации фольклорных ансамблей Оруро (ACFO).

«Вместе со штаб-квартирой правительства мы приглашаем боливийцев и желающих со всего мира принять участие в мероприятиях «Шедевра устного и нематериального наследия человечества». Оруро — фольклорная столица Боливии, ждёт вас с открытыми объятиями, чтобы снова насладиться своим самым важным элементом культуры», — заявил по этому поводу мэр Оруро Адемар Вилкарани.

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