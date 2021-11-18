Сыктывкар, 18 ноября, 2021, 16:29 — ИА Регнум. За последние сутки в Коми от ковида умерли 23 человека, всего с начала пандемии — 2160. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По данным штаба, 17 ноября в республике коронавирус выявили у 368 человек. Наибольший прирост за сутки в Сыктывкаре — 105 случаев, Ухте — 81, Усинске — 32, Воркуте — 29, Сосногорском районе — 28. На лечении находятся 10 574 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, России побила рекорд по суточному приросту скончавшихся от ковида — умер 1251 человек.