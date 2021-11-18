Салехард, 18 ноября, 2021, 16:02 — ИА Регнум. На Ямале за сутки выявлено 143 новых случая заражения коронавирусом. При этом шесть из них зафиксировано среди вахтовых рабочих из других регионов, сообщает 18 ноября региональный оперштаб.

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Днём ранее суточный прирост заражений в ЯНАО составлял 144 случая.

Всего с начала пандемии на Ямале выявлено на 18 ноября 56 806 заражений коронавирусом. Выздоровели 51 783 человека, 819 пациентов с COVID-19 скончались (на три человека больше, чем днём ранее).