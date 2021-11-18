Мурманск, 18 ноября, 2021, 15:50 — ИА Регнум. За последние сутки в Мурманской области коронавирус выявили у 260 человек. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Наибольшее число случаев — 85 — зарегистрировано в Мурманске, на втором месте по приросту заболевших — Кандалакшский район (+40). Всего на лечении с ковидом находятся более 17 тысяч северян.

По данным штаба, за сутки в области скончались восемь ковид-пациентов, всего с начала пандемии — 2468.

Как сообщало ИА REGNUM, в России побит рекорд по суточному приросту умерших от ковида — за сутки скончался 1251человек.