Курган, 18 ноября, 2021, 15:50 — ИА Регнум. В Курганской области за сутки подтверждено 214 новых случаев заражения коронавирусом. Из них 84 зафиксированы в Кургане, сообщает 18 ноября региональный оперштаб.

Permkrai.ru Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «С QR-кодом по жизни. Борьба с коронавирусом в России — трансляция»

Днём ранее суточный прирост заражений коронавирусом в Зауралье составлял 216 случаев.

Всего с начала пандемии в Курганской области, по данным штаба, на 18 ноября выявлено 42 806 случаев заражения коронавирусом. По информации сайта Роспотребнадзора «Стопкоронавирус.рф», в регионе к 18 ноября вылечились 34 214 человека, скончались 836 пациентов с COVID-19 (на два человека больше, чем днём ранее).