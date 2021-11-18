Майкоп, 18 ноября, 2021, 14:41 — ИА Регнум. В Адыгее число заболевших COVID-19 превысило 23 тысячи человек. За прошедшие сутки вновь вырос показатель суточного прироста, обновив максимум и составив 95 человек. Такие данные привел 18 ноября федеральный оперативный штаб.

Mos.ru Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «С QR-кодом по жизни. Борьба с коронавирусом в России — трансляция»

Общее число носителей коронавируса в республике достигло 23 049 человек. Из них удалось справиться с болезнью 19 624 пациентам. Последние два дня в Адыгее значительно выросло число выздоровевших, составив 82 и 84 человека за 17 и 18 ноября.

Не удалось спасти врачам за прошедший день шестерых жителей региона. Общее число случаев летального исхода достигло 649.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 ноября глава Адыгеи Мурат Кумпилов доложил председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко, что ситуация в регионе с коронавирусом находится под контролем: в больницах и госпиталях республики создано достаточное количество мест для лечения больных. Что касается вакцинации, что от коронавируса привиты 55% от плана — это 44% всего взрослого населения.