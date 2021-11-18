Джакарта, , 14:24 — REGNUM Национальное агентство по борьбе со стихийными бедствиями Индонезии предупредило четыре провинции о риске наводнений, сообщает CNN Indonesia.

Наводнение в Индонезии (сс) Seika

Четыре провинции включают Центральную Яву, Восточную Яву, Западную Нуса-Тенгару и Южный Калимантан. Четыре провинции были включены в топ-10 регионов с самым высоким числом наводнений.

Как сообщало ИА REGNUM, по оценке банка Permata, рост экономики Индонезии в 2022 году составит около 4,7%.

Подробнее в материале: Рост экономики Индонезии в 2022 году составит 4,7%