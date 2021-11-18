Москва, 18 ноября, 2021, 14:11 — ИА Регнум. Сторонники роста инфляции в угоду увеличения экономических показателей могут сейчас убедиться, к насколько негативным последствиям приводят высокие темпы роста цен. Об этом 18 ноября заявила глава Центрального банка (ЦБ) Эльвира Набиуллина в Госдуме, передает корреспондент ИА REGNUM.

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Руководитель Банка России отметила, что инфляция бьет по доходам и сбережениям населения.

«Когда у нас была относительно низкая инфляция, у нас часто звучали голоса: давайте допустим чуть больше инфляции, но поддержим экономический рост. Но сейчас мы прекрасно понимаем, что высокая инфляция — это зло и мне кажется важно, что мы исходим из одной позиции», — сказала Набиуллина.