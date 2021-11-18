Ульяновск, 18 ноября, 2021, 14:00 — ИА Регнум. В Ульяновской области почти 2,3 тыс. жителей получили в МФЦ бумажный сертификат о прохождении вакцинации. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ульяновского губернатора.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM МФЦ

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Власти отмечают, что сертификат на руки стал выдаваться в МФЦ с 16 ноября. Его выдают как лично заявителям, так и доверенным им лицам при наличии соответствующего разрешения. Уточняется, что сертификат в распечатанном виде содержит QR-код, срок действия и фамилию владельца и не содержит медицинских данных.

Исполняющая обязанности директора ОГКУ «Правительство для граждан» Светлана Опенышева пояснила, что не всегда заявители могут прийти получить сертификат лично. К примеру, это могут быть инвалиды или пожилые граждане:

«В этом случае можно попросить родственников, друзей или волонтёров получить документ за них».

Напомним, сертификат о вакцинации содержит QR-код, который необходим для допуска, в частности, в учреждения культуры, спорта, досуга, общепита.

Ранее ульяновский губернатор Алексей Русских призвал руководителей муниципальных образований активизировать работу с населением в части вакцинации от ковида.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области с начала пандемии лабораторно подтверждено 105 412 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 95 242 пациента, скончались 3209 жителей.