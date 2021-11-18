Рязань, 18 ноября, 2021, 14:07 — ИА Регнум. В Рязанской области 18 ноября подтверждено 259 новых случаев заражения коронавирусом, что на пять меньше, чем за предыдущие сутки, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативной рабочей группе правительства региона. Зарегистрировано ещё 19 летальных исходов.

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Всего в Рязанской области выявлено 52 545 носителей инфекции. Справились с заражением 43 974 человек, в том числе 79 — выписаны за сутки. В лечебных учреждениях находится 1 232 пациента с COVID-19.

По данным федерального оперштаба, в летальной статистике региона 1 736 записей.