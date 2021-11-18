Таллин, 18 ноября, 2021, 13:56 — ИА Регнум. Назначенный новым министром окружающей среды Эстонии Эрки Сависаар вступил в четверг, 18 ноября, в должность, он принес присягу перед парламентом страны. Об этом сообщила канцелярия правительства.

Konrad Zielinski, son of Julo Флаг Эстонии

Сависаара назначил в должность по предложению премьер-министра Каи Каллас президент Алар Карис, который одновременно освободил от должности прежнего министра окружающей среды Тыниса Мельдера. Оба министра — и прежний, и нынешний — являются членами Центристской партии.

До того, как впервые в своей политической карьере стать министром, Сависаар с 2015 года был депутатом национального парламента, а до этого он работал в столичном муниципальном транспортном предприятии Tallinna Linnatranspordi AS и занимался частным предпринимательством.

Эркки является сыном основателя Центристской партии и до 2015 года ее бессменного председателя Эдгара Сависаара, бывшего премьер-министра Эстонии, министра экономики и мэра Таллина.

Таким образом, в нынешнем правительстве Эстонии стало сразу два министра — наследника основателей правящих партий. Премьер-министр и председатель Реформистской партии Кая Каллас является дочерью основателя и многолетнего лидера Реформистской партии, бывшего премьер-министра, еврокомиссара и председателя Банка Эстонии Сийма Калласа.