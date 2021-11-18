Москва, 18 ноября, 2021, 13:51 — ИА Регнум. То, что происходит в российской и мировой экономиках, не описывается стандартными шаблонами. Об этом, как передает корреспондент ИА REGNUM, 18 ноября заявил инвестбанкир, профессор ВШЭ Евгений Коган, выступая в рамках заседания Столыпинского клуба «ЦБ против всех».

josep salvia i boté Инфляция

«Вчера вышли очередные цифры по инфляции. Инфляция все еще растет. И то, что происходит в мире и у нас, оно не описывается стандартными шаблонами. Плюс мы в мире получили совершенно уникальную картину. Напечатаны колоссальные деньги, — сказал Коган. — Плюс к этому мы имеем шок — причем не эластичный шок — от цен на газ, на нефть и на энергоресурсы. Это колоссальный шок, который получила мировая экономика. Плюс кризис непоставок. Плюс начинаются забастовки во многих странах. Потому что работники требуют повышения заработной платы. То есть мы будем иметь рост стоимости труда. Мы входим в классический виток инфляции».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина заявила, что на рост цен на продукты питания повлиял не очень хороший урожай и рост мировых цен на продовольствие.