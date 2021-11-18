Красногорск, 18 ноября, 2021, 13:29 — ИА Регнум. Выявляемость новых случаев заражения коронавирусом в Подмосковье продолжает идти на спад. Об этом свидетельствует опубликованная 18 ноября статистика оперативного штаба по борьбе с распространением COVID-19, передает корреспондент ИА REGNUM.

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За минувшие сутки на территории региона было подтверждено 1407 случаев заражения коронавирусом. Эта цифра на 284 случая меньше аналогичного показателя 17 ноября. Тогда на территории региона коронавирус был подтвержден у 1691 человека, а днем ранее — у 2043 жителей Подмосковья.

Отметим, что всего 18 ноября в России было выявлено 37 374 новых случая заражения коронавирусом.