Пенза, 18 ноября, 2021, 13:26 — ИА Регнум. В Пензенской области из запланированных 600 кислородных концентраторов, необходимых для ковидных госпиталей, доставлено более 400. В районные больницы будет направлено порядка 110 единиц спецоборудования, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Дарья Драй ИА REGNUM Кислородная маска

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Как заявил губернатор Пензенской области Олег Мельниченко, поставка нового оборудования позволит дополнить медикаментозную помощь кислородотерапией, а также облегчить состояние ковид-пациентов, поможет исключить риск развития негативных последствий.

В настоящее время в Пензенской области нуждаются и получают респираторную поддержку 78% ковидных больных. Из 3754 инфекционных коек к кислороду подключены 2530 коек.

«На приобретение специальной кислородно-дыхательной аппаратуры из областного бюджета выделено порядка 50 млн рублей», — констатировал Мельниченко.

ИА REGNUM напоминает, в Пензенской области к двум имеющимся кислородным станциям планируют дополнительно развернуть еще две. Всего до конца года в больницах будет действовать семь кислородных станций.

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