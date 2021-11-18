Варшава, 18 ноября, 2021, 13:11 — ИА Регнум. Мигранты на границе Польши и Белоруссии продолжают пытаться нелегально проникнуть на польскую территорию большими группами. Об этом сообщили в минобороны Польши.

Gpk.gov.by Граница Белоруссии и Польши

«Сегодня ночью произошла поддерживаемая белорусами попытка нелегального пересечения границы в Дубиче-Церкевне. Группа из около 100 мигрантов задержана польскими службами», — говорится в сообщении ведомства в Twitter.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 ноября Следственный комитет Белоруссии возбудил уголовное дело против польских силовиков по статье 128 Уголовного кодекса республики «Преступление против безопасности человечества» за «массовые акты жестокости, совершаемые в связи с расовой и этнической принадлежностью».