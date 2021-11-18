Ульяновск, 18 ноября, 2021, 13:10 — ИА Регнум. В Ульяновской области очередные сутки регистрируется превышение числа вылечившихся над количеством вновь подтверждённых случаев заражения коронавирусом. Такие обновлённые данные приводит оперативный штаб России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По сведениям на 18 ноября, с начала пандемии в Ульяновской области официально выявлено 105 412 случаев заражения SARS-CoV-2, в том числе за последние сутки заболели 502 жителя.

Победили болезнь 95 242 пациента, доля вылечившихся составляет 90,35%. Из них за последние сутки выздоровели 735 человек.

Напомним, пандемия унесла жизни 3209 жителей Ульяновской области.

Как сообщало ИА REGNUM, в условиях пандемии коронавируса в Ульяновской области бизнесу предоставляются льготный кредит, безвозмездные гранты на зарплату и выделяется льготное финансирование.

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