Москва, 18 ноября, 2021, 13:07 — ИА Регнум. Лидер ЛДПР депутат Госдумы Владимир Жириновский ожидает лишение мандата депутата от КПРФ Валерия Рашкина, передает корреспондент ИА REGNUM 18 ноября.

Duma.gov.ru Владимир Жириновский

«В Госдуму поступил запрос о снятии неприкосновенности с депутата Валерия Рашкина. Это нужно было давно сделать. Вина Валерия Федоровича очевидна», — считает Жириновский.

Он уверен, что парламентарий «будет осужден на длительный срок, вскроются другие преступления».

«Рашкин занимался незаконной охотой. Зачем убивать лося? У тебя есть разрешение? Нет, он нарушил закон. Поэтому, Валерий Федрович, прощаемся с вами, будем долго помнить ваши плохие дела», — заключил Жириновский.

Депутат Госдумы Рашкин признался в том, что убил лося на охоте в Саратовской области. Лишение депутата неприкосновенности, согласно, законодательству и нормам регламента, позволяет проводить с ним процессуальные действия, в частности, проводить опрос, допрос, проводить эксперименты в интересах следствия.