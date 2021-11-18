Ульяновск, 18 ноября, 2021, 13:02 — ИА Регнум. В Ульяновской области продолжает расти число жертв пандемии новой коронавирусной инфекции. Это следует из данных оперативного штаба РФ, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По информации на 18 ноября, с начала пандемии в регионе скончались 3209 ковидных больных. Из них за последние сутки от осложнений, вызванных COVID-19, умерли десять пациентов.

Напомним, что последнюю неделю в Ульяновской области каждые сутки умирали по 6 — 7 больных ковидом.

Отметим, что наибольшую опасность COVID-19 представляет для лиц с хроническими заболеваниями и нередко сопровождается пневмонией. В качестве мер профилактики врачи рекомендуют вести здоровый образ жизни, правильно питаться, чаще проветривать помещения, проводит дезинфекцию.

Как сообщало ИА REGNUM, в регионе проходят мероприятия в рамках акции «Пандемия COVID-19 — повод отказаться от табака». Основными участниками являются школьники и студенты. Ранее в Центре общественного здоровья для ульяновцев состоялась профилактическая акция, приуроченная ко Всемирному дню борьбы против сахарного диабета.