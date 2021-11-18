Пермь, 18 ноября, 2021, 12:48 — ИА Регнум. В Пермском крае выявили ещё 697 заражений коронавирусом, что на один больше, чем сутками ранее. Об этом 18 ноября сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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С начала пандемии число зарегистрированных заражений составило 132 447. Выздоровели 111 826 пермяков.

На сегодняшний день в COVID-центрах находится 3795 пациентов. Состояние 415 человек оценивается как тяжелое. К аппаратам ИВЛ подключены 188 человек. Свободно 36,3% коечного фонда.

Жертвами коронавирусной инфекции стали 6490 человек. За последние сутки зафиксировано 43 летальных исхода. Это максимальный и «рекордный» показатель с весны 2020 года.