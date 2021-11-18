Токио, 18 ноября, 2021, 12:46 — ИА Регнум. Посол Индонезии в Японии Хери Ахмади открыл индонезийский павильон на выставке EXPO-2021, сообщает Rakyat Merdeka.

Дарья Антонова ИА REGNUM Кофе

На выставке в Японии представили 16 специальных сортов кофе.

«Кофе из Индонезии имеет отличный вкус. Я и потребители в Японии, очень любят индонезийский кофе. Мы хотим больше импортировать кофе из Индонезии», — заявил Кумико Танечи, импортер кофе в Японии.

С января по сентябрь 2021 года экспорт индонезийского кофе в Японию составил $48,6 млн, увеличившись на 9,62%.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Индонезии введут ограничения по коронавирусу на рождественские праздники и Новый год.