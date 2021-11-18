Санкт-Петербург, 18 ноября, 2021, 12:51 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге 90-летняя пенсионерка не смогла расплатиться за продукты в магазине, так как ее пятитысячная купюра оказалась «билетом банка приколов». Придя домой, она обнаружила, что почти полмиллиона ее накоплений подменены фальшивками. Об этой истории 18 ноября рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградкой области.

40.мвд.рф Билеты «Банка приколов»

О том, что пожилая горожанка оказалась жертвой мошеннических действий, стало известно случайно, когда она пришла за продуктами в магазин, и на кассе обратили внимание, что купюра в пять тысяч рублей — подделка.

После чего петербурженка пришла домой и внимательно рассмотрела свои деньги — 475 тыс. рублей, накопленные из пенсии, которую ежемесячно ей приносит курьер службы связи. Оказалось, что оставшиеся 95 купюр достоинством 5000 рублей также являются билетами «банка приколов». 17 ноября пенсионерка обратилась в полицию с заявлением о мошенничестве и предоставила полицейским 13 квитанций о получении пенсии.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ («Мошенничество»). Полиция проводит оперативно-розыскные мероприятия, направленные на розыск и задержание лиц, причастных к совершению этого преступления», — добавили в ведомстве.