Красноярск, 18 ноября, 2021, 12:37 — ИА Регнум. В Красноярском крае ожидают поставки 100 тыс. доз вакцины «Спутник Лайт» в декабре. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального оперативного штаба.

Med.ulgov.ru Вакцина «Спутник Лайт»

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По словам министра здравоохранения края Бориса Немика, дефицита вакцины в следующем месяце не ожидается.

«Сейчас также пройти ревакцинацию могут все желающие. Напомним, на этой неделе в край поступила крупная партия «Спутник Лайта» — 60 тысяч доз», — добавили в оперштабе.

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