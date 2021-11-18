Санкт-Петербург, , 12:41 — REGNUM Дело водителя социального такси в Петербурге, который избил пенсионерку-инвалида за то, что она медленно шла к ожидающему автомобилю, передано в суд. Мужчине грозит до двух лет колонии. Об этом 18 ноября сообщили в пресс-службе прокуратуры Санкт-Петербурга.

Такси Дарья Драй © ИА REGNUM

Вопиющий случай, как ранее сообщало ИА REGNUM, произошел днем 15 сентября текущего года. Водитель социального такси, 57-летний Байман Кулиев, ударил, оскорбил и оплевал 70-летнюю пассажирку, которая, по его мнению, очень долго и медленно шла из поликлиники, из-за чего ему пришлось ее дожидаться.

За женщину заступилась очевидец, которой тоже досталось — мужчина поцарапал ей лицо, ударил в плечо и плюнул. На место были вызваны сотрудники полиции и скорая помощь. Медики зафиксировали у пассажирки сотрясение головного мозга и закрытую черепно-мозговую травму, вследствие чего ей понадобилась госпитализация. Кулиева задержали, а позже предъявили ему обвинение в хулиганстве и нанесении побоев, совершенном из хулиганских побуждений.

«Обвиняемый вину в совершении преступлений не признал. Уголовное дело направлено в Смольнинский районный суд для рассмотрения по существу», — отметили в надзорном ведомстве.

Добавим, что за совершение указанных преступлений обвиняемому может быть назначено наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

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