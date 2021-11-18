Калуга, 18 ноября, 2021, 13:33 — ИА Регнум. В Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 211 человек за последние сутки, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию федерального штаба от 18 ноября. Днём ранее, 17 ноября, в регионе было зарегистрировано 220 случаев.

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С начала пандемии в Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 56 678 человека, 53 240 человек выздоровели.

За минувшие сутки от осложнений, вызванных COVID-19, умерли семь человек. Всего с начала пандемии в регионе скончались 960 человек с подтверждённым заражением новой коронавирусной инфекцией.