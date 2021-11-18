Калининград, 26 июля, 2018, 13:22 — ИА Регнум. Возбуждено уголовное дело в отношении заместителя главного судебного пристава Калининградской области. Пресс-служба регионального управления ФССП, информируя о событии, не называет фамилию чиновника, ставшего фигурантом уголовного преследования.

Согласно официальному сайту ведомства, у руководителя территориального управления службы Валериана Жеребятьева есть три заместителя: Михаил Байдураев, Сергей Симоненко и Иван Гетьманенко.

Уголовное дело в отношении одного из них возбуждено по ч. 1 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»).

По версии следствия, в августе 2017 года замглавы УФССП отменил запрет на регистрацию земельного участка компанией «Алькона», генеральным директором которой в свое время являлся депутат горсовета Калининграда Сергей Коняев.

Запрет был наложен в связи с тем, что к ООО «Алькона» были предъявлены имущественные требования на сумму 2,3 млн рублей. Удовлетворить их не удалось, поскольку земля после разрешения высокопоставленным чиновников из УФССП была продана третьи лицам.

Дело расследует следственный отдел УФСБ России по Калининградской области.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что депутат Коняев (сын бывшего заместителя начальника Управления внутренних дел по Калининградской области, полковника милиции Николая Коняева) в 2015 году задекларировал 119 млн рублей.