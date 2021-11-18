Ставрополь, 18 ноября, 2021, 12:39 — ИА Регнум. В Ставропольском крае с каждым днем становится все больше заболевших COVID-19 и умерших от него. Так, за прошедшие сутки вновь обновлен максимум по числу новых выявленных случаев заражения коронавирусом — тесты подтверждены у 522 человек, сутками ранее их было 517, сообщили 18 ноября в федеральном оперативном штабе.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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За те же сутки скончались еще 45 жителей края, которым не удалось перенести COVID-19. Общее число случаев летального исхода на Ставрополье достигло 4772.

Всего за все время пандемии стали носителями коронавируса 106 669 человек. Из них выздоровел 81 381 человек. В настоящее время лечатся от COVID-19 в крае 20 517 пациентов.

Между тем растет на Ставрополье и число привитых от коронавируса. В последние дни на прививочные пункты приходят более 3,5 тыс. человек, а в выходные их было свыше 7 тыс. Однако на остановку роста заболеваемости этот факт пока не влияет.